Altri incidenti falsi a Palermo, 41 arresti *FOTO/INTERCETTAZIONI*

Falsi incidenti e spaccaossa: 9 persone sono finite in carcere, 7 ai domiciliari, per 25 invece è stato disposto l'obbligo di firma.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2019 - 09:38:17 Letto 1238 volte

Falsi incidenti e spaccaossa. Scoperte altre truffe alle assicurazioni con lesioni personali a Palermo. Su delega della Procura della Repubblica di Palermo i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Palermo nei confronti di 41 persone, a vario titolo ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alle frodi assicurative, lesioni gravissime, falso, calunnia, autocalunnia, rapina e intercettazione abusiva.

In particolare 9 persone sono finite in carcere, 7 ai domiciliari, per 25 invece è stato disposto l'obbligo di firma.

Le indagini - condotte dal Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale – hanno accertato l’esistenza di un’associazione per delinquere che operava a Palermo e nel suo hinterland, dedita alla commissione di frodi ai danni delle assicurazioni mediante simulazione di sinistri stradali con lesioni personali, nonché di numerosi altri gravi delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica e l’amministrazione della giustizia.

I servizi di osservazione, le intercettazioni e gli altri strumenti di indagine hanno documentato, quasi quotidianamente, una serie continua e ininterrotta di frodi in assicurazioni e reati per lesioni personali. In particolare, venivano simulati incidenti e creati documenti falsi.





Agli arresti domiciliari:

Viviano Giovanni, nato a Palermo, classe 1982 ivi residente; Baglione Claudio, nato a Palermo, classe 1992 ivi residente; Cintura Giuseppe, nato a Palermo classe 1985 ivi residente; Mazzola Davide, nato ad Alcamo, classe 1995, ivi residente; Neri Cristian, nato a Palermo, classe 1994, residente a Carini; Maranzano Letterio, nato Palermo, classe 1989 ivi residente; Fasullo Salvatore, nato a Palermo, classe 1995 ivi residente.

In custodia cautelare in carcere:

Cintura Salvatore Andrea, nato Palermo, classe 1989 ivi residente; Reina Luca, nato Palermo, classe 1975 ivi residente; Cappello Alessio, nato Palermo, classe 1982 ivi residente; Cintura Domenico, nato Palermo, classe 1991 ivi residente; Napoli Giovanni, nato Palermo, classe 1975 ivi residente; Bova Alessandro, nato Palermo, classe 1978 ivi residente; Buscemi Antonino, nato Palermo, classe 1992 ivi residente; Saghir Sufiane, nato Palermo, classe 1997 ivi residente; Orfeo Giuseppe, nato Palermo, classe 1996 ivi residente.

