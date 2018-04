Violenza negli ospedali

Altri tre casi di aggressioni a personale ospedaliero. ╚ piena emergenza

Ancora liti tra parenti e sanitari sfociate in violenza. Nelle strutture clima teso e poco vivibile, necessari riflessioni e incontri per arginare un problema che ha assunto connotati sociali allarmanti

Pubblicata il: 13/04/2018

Bersagliati dalle minacce dei parenti dei pazienti, scoraggiati da un ormai perenne clima ostile e vittime di veri e propri pestaggi. Queste le condizioni in cui versano i dipendenti degli ospedali del palermitano, travolti dall’ondata di violenza che si sta abbattendo indistintamente su ogni professionalità dell’ambito ospedaliero. In poco più di una settimana si sono già verificati sei casi, gli ultimi due a distanza di tempo molto ravvicinata.

Risale a domenica scorsa (ma è stata diffusa solo ieri) la notizia di un’aggressione avvenuta all’ospedale Cervello ai danni di un operatore socio sanitario la cui unica “colpa” pare essere stata svolgere il proprio lavoro. L’uomo avrebbe invitato i familiari dei pazienti del reparto di osservazione breve intensiva a lasciare i locali per permettere un’agevole distribuzione dei pasti; tale invito però non sarebbe stato gradito da uno dei parenti dei circa trenta pazienti stipati in reparto, che dopo le intimidazioni sarebbe immediatamente passato all’aggressione. L’operatore ha riportato la lesione di un timpano e ha denunciato l’aggressore, che si era dato alla fuga ma che è stato già individuato dalle forze dell’ordine

Ieri sera, all’ospedale Civico di Palermo, un infermiere di 50 anni è stato vittima delle angherie degli utenti per ben due volte. Il primo episodio è avvenuto tra l’uomo e tre familiari di una ragazza arrivata al pronto soccorso, alla quale era stato assegnato il codice verde. I tempi troppo lunghi delle visite avrebbero però scatenato la rabbia dei parenti della giovane, che sarebbero passati quindi agli spintoni e agli insulti per poi essere allontanati dalla guardia giurata in servizio nel reparto.

Il secondo episodio dopo poche ore, sempre ai danni dello stesso infermiere stavolta insieme al medico di turno. A mettere a soqquadro il pronto soccorso stavolta il padre di una bambina che avrebbe preteso una visita immediata per la piccola paziente. All’infermiere non è bastato proteggere il medico donna rifugiandosi dietro una porta chiusa, prontamente sfondata dall’uomo infuriato. Quindi di corsa in uno sgabuzzino in attesa delle forze dell’ordine, ma non senza qualche pugno al volto durante l’inseguimento.

Il personale sanitario non ci sta e chiede interventi più decisi e dalle modalità certe, per fermare questa ondata di violenza ai danni degli ospedalieri: “Chiediamo l’autorevole intervento dell’assessorato regionale della Salute e invitiamo i direttori generali o commissari, in quanto datori di lavoro, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro”, è l’appello di Vincenzo Munafò, segretario provinciale di Fials-Confsal, che invita il Prefetto a riunire il Comitato per l’ordine pubblico per discutere ampiamente il tema.

Più complessa e di carattere sociale la riflessione della Direzione strategica degli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, che in un comunicato indirizzato tra gli altri all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, scrive:

"L’uso strumentale fatto troppo spesso dai media di racconti e percorsi di interesse sanitario, induce nel lettore frettoloso un atteggiamento ostile e rivendicativo nei confronti del medico, dell’infermiere, dell’operatore sanitario che in questi momenti stanno cercando di dare una risposta alla nostra richiesta, specialmente quando questa, del tutto inappropriata, intasa i punti di accoglienza rischiando di mimetizzare e nascondere quei pochi “malati veri” che avrebbero bisogno di più calma e dell’intera attenzione dedicata dei sanitari che cercheranno di salvare la loro vita".











