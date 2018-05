sanità

Miccichè a ruota libera sui direttori generali della sanità

All'avviso pubblicato sulla Gurs del 2 marzo scorso hanno risposto in cento, evidentemente allettati dalla prospettiva di potere concorrere alla selezione per un posto da direttore generale delle aziende sanitarie e ospedaliere siciliane.

All’avviso pubblicato sulla Gurs del 2 marzo scorso hanno risposto in cento, evidentemente allettati dalla prospettiva di potere concorrere alla selezione per un posto da direttore generale delle aziende sanitarie e ospedaliere siciliane. La procedura è avviata e presto dovrebbe essere nominata la commissione (“composta da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti”) che dovrà “esaminare” i candidati da selezionare (per titoli e colloquio). Fin qui nulla di strano, anche perché la Sicilia si è accodata al Piemonte che ha fatto da apripista alle selezioni subito dopo la pubblicazione dell’albo nazionale. L’anomalia sta, semmai, nelle dichiarazioni del Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, che nella trasmissione televisiva “Casa Minutella” parla a ruota libera di “suggerimenti” e compensi non adeguati.

“Dobbiamo nominare il direttore generale dell’Asp 6 di Palermo - ha spiegato Miccichè – un’Azienda che ha un fatturato di un miliardo e 700 milioni di euro. Ho guardato l’albo dei siciliani (quelli che hanno fatto domanda o tutti quelli inseriti nell’albo nazionale?, ndr): tutta bravissima gente, tutta gente capace, ma ci vorrebbe Marchionne, diciamoci la verità. Ho avuto un po’ di preoccupazione a dare suggerimenti su chi possa gestire l’Asp 6 in maniera seria”. Per avere qualche “suggerimento” utile Miccichè ha, quindi, svelato di essersi rivolto ad alcuni amici. “A chi? Da Gianni Letta a Roma a Fedele Confalonieri a Milano. Mi è stato suggerito anzi uno, anzi due, anzi tre nomi. Con uno di questi ho parlato per un’ora e mezza. Poi mi ha chiesto quali fossero le condizioni. Gli ho detto quanto avrebbe guadagnato in Sicilia mi ha sorriso e mi ha detto: Non perdiamo tempo”.

Per inciso lo “stipendio” del direttore generale dell’Asp 6 è di 139 mila euro, un compenso adeguato evidentemente per i 100 che hanno presentato regolare domanda alla selezione, ma non per il nome “consigliato” a Miccichè che ha chiesto ed ottenuto “suggerimenti” mentre è in pieno svolgimento una procedura concorsuale. “L’iter – è bene ricordarlo anche alla politica - prevede che, dopo la valutazione dei titoli ed il colloquio con i candidati, la commissione di esperti propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire”. L’avviso parla, quindi, chiaro: è la commissione di esperti – e non la politica - che propone la rosa di candidati al Presidente della Regione.

