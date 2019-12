anello ferroviario

Altro cantiere in via Crispi che diventerà ad unica corsia

Da lunedì prossimo in via Crispi apre una nuova area di lavori e così la strada diventerà ad una sola corsia.

05/12/2019

Un nuovo cantiere per la realizzazione dell'anello ferroviario a Palermo. Da lunedì prossimo in via Crispi apre una nuova area di lavori e così la strada diventerà ad una sola corsia.

La D'Agostino, società a cui sono stati appaltati i lavori, dovrà svolgere un nuovo step di lavori per il completamento del tratto di linea tra le stazioni Notarbartolo e Giachery e il proseguimento fino a piazza Politeama. Le opere dureranno cinque mesi.

Altra novità riguarda via Principe di Scordia con la sospensione temporanea l'area pedonale. I mezzi potranno circolare nel tratto compreso tra via Principe di Belmonte e via Ammiraglio Gravina e viene istituito il senso unico di marcia in direzione di via Emerico Amari.

