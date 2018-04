Aggressione in ospedale

Altro che malasanitā, questa č ''mala...cultura''

Per il direttore dell'Asp Antonio Candela, non ci sono dubbi: č una questione di cultura.

Pubblicata il: 14/04/2018

Per il direttore dell’Asp, Antonio Candela, non ci sono dubbi: è una questione di cultura. E in effetti come dargli torto. Quasi un’aggressione ai danni di infermieri e operatori medici all’ordine del giorno. Lo vogliamo dire anche noi, è una questione di cultura. Sì, perché per picchiare o scatenare la propria rabbia contro un dipendente sanitario che prova a salvare vite, è davvero una questione di cultura, o meglio, di bassa cultura. Di ignoranza pura, di “animalità” feroce. Un bollettino di guerra, aggressioni su aggressioni, da Agrigento a Partinico, per passare da Palermo, dove all’ospedale Civico un infermiere è stato aggredito due volte in poche ore.

Una situazione che sta diventando insostenibile. Medici che devono chiudersi negli sgabuzzini in attesa della polizia, infermieri che vengono colpiti al volto mentre “rivendicano” il loro ruolo, dottoresse che vengono spintonate: altro che malasanità, questa è proprio una “mala cultura” siciliana, che non porta proprio a nulla. Il paradosso è che adesso è il medico ad avere paura degli ospedali, luoghi che è vero a volte sono gestiti male anche per via di sovraffollamento, ma le ultime aggressioni non aiutano proprio niente e nessuno. Nove in tutto nelle ultime tre settimane, una media di tre ogni sette giorni, numeri che ci devastano mentalmente, e la domanda che ci facciamo è una sola: ma cosa c’entrano i medici? Un'escalation di violenza che ha portato sindacati dei medici, manager e lo stesso assessore alla Salute Ruggero Razza a chiedere l'intervento del prefetto Antonella De Miro sul tema della sicurezza negli ospedali. L'incontro è stato fissato per la prossima settimana, un incontro che si spera possa portare immediatamente dei risultati concreti.

