Altro duro colpo alla mafia, arrestati due boss eccellenti *VIDEO*

Spuntano altri due boss, componenti della nuova cupola di Cosa Nostra a Palermo: Calogero Lo Piccolo e Leandro Greco.

22/01/2019

Altro duro colpo alla mafia. Spuntano altri due boss, componenti della nuova cupola di Cosa Nostra a Palermo: Calogero Lo Piccolo e Leandro Greco. I loro nomi si aggiungono al puzzle che permette di delineare i contorni della nuova mafia.

La dda di Palermo ha emesso un decreto di fermo nei confronti di sette persone nell'ambito delle indagini sulla ricostituita Commissione. Il progetto di ridare vita alla Cupola era stato scoperto a dicembre e aveva portato al fermo di 47 tra boss e gregari. Tra i fermati di oggi ci sono Leandro Greco, nipote di Michele Greco il "papa" di Cosa nostra, e Calogero Lo Piccolo, figlio del boss ergastolano Salvatore Lo Piccolo.

I due boss sono stati fermati nella notte in un blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo, insieme altre cinque persone arrestate dai poliziotti della Squadra mobile. Calogero Lo Piccolo, 43 anni, è figlio del capomafia di San Lorenzo Salvatore, e fratello di Sandro, entrambi all'ergastolo.

Era già stato in cella dove aveva scontato una condanna per mafia. Sarebbe lui il nuovo capo del mandamento e ne avrebbe preso in mano le redini subito dopo la scarcerazione.

Leonardo Greco, detto Michele, 28 anni, è invece incensurato. Nipote di Michele Greco (ecco perchè viene detto "Michele"), il 'papa' di Cosa Nostra, è il boss di Ciaculli, dove ha di nuovo la sede il mandamento che comprende anche Brancaccio. Il suo nome era venuto fuori nel 2013 in un colloquio in carcere fra i fratelli Giovanni e Giuseppe Di Giacomo, il primo killer di Porta Nuova condannato all'ergastolo, mentre il secondo fu ucciso nel 2014.

Fonte: Carabinieri

