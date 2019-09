sequestro

Altro duro colpo per la Blutec, sequestrata la Metec

Scattano i sigilli per il 100 per cento della ''Metec spa''.

Nuovo sequestro nell’ambito dell’indagine sulla "Blutec spa" di Roberto Ginatta. Le indagini del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, coordinate dalla procura di Torino, hanno fatto scattare i sigilli per il 100 per cento della "Metec spa", la capogruppo dell’imprenditore finito sotto inchiesta per malversazione ai danni dello Stato. La holding continuerà ad operare, ma con un amministratore giudiziario.



Ginatta e Cosimo Di Cursi, presidente e amministratore delegato della società del settore automobilistico, sono accusati dal nucleo oggi guidato dal colonnello Gianluca Angelini di aver fatto sparire ingenti finanziamenti pubblici, erogati tramite Invitalia, che erano destinati a riconvertire il polo industriale di Termini Imerese, dove doveva sorgere una nuova azienda, nello stabilimento dell’ex Fiat.



A marzo, la procura di Termini Imerese aveva ottenuto un analogo sequestro dei beni personali dei due manager, e l’arresto di entrambi, ma il tribunale del Riesame di Palermo aveva annullato i provvedimenti confermando solo il blocco dell’azienda Blutec. Ora l’inchiesta si è radicata per competenza a Torino e i pm, Laura Longo e Francesco Pelosi, si sono rivolti nuovamente ai giudici per scongiurare il rischio che i patrimoni andassero perduti. Il sequestro preventivo ammonta a 16 milioni di euro, l'equivalente della somma che sarebbe stata distratta.



A luglio, erano stati sottoposti a sequestro disponibilità finanziarie e beni di varia natura riconducibili alla Blutec e agli indagati, per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro, nonché il 15 per cento delle azioni della Metec, il cui valore era stato stimato in 10 milioni di euro.

Dopo il sequestro e l’immissione in possesso da parte dell’amministratore giudiziario, sono emersi alcuni debiti di Blutec, e si è valutato che l’intera Metec ha un valore di 9,4 milioni di euro. “Conseguentemente, - spiegano le Fiamme Gialle in un comunicato - per assicurare la compiuta esecuzione del provvedimento del gip sui beni dell’indagato Ginatta, nella forma 'per equivalente', è stato necessario sottoporre a sequestro l’intero capitale sociale della Metec”.

