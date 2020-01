Incidente mortale

Altro incidente mortale, questa volta alla Favorita

La macchina, per cause ancora da accertare, è finita contro un albero.

Pubblicata il: 17/01/2020

Un'altra croce sull'asfalto delle strade siciliane e stavolta a Palermo, in viale Diana, alla Favorita. In un tragico impatto avvenuto stanotte in direzione di mondello, ha perso la vita un ragazzo: si trovava alla guida di un'auto, a bordo del mezzo c'era anche una giovane.

La macchina, per cause ancora da accertare, è finita contro un albero all'altezza del cancello Giusino: lo schianto si è rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo all'automobilista, morto sul colpo. Una volta lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i due dalle lamiere dell'auto.

La ragazza è in condizioni gravissime ed è stata trasportata al Civico dove è ricoverata con prognosi riservata. Non si conosce ancora l'identità della vittima, sul posto gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Le indagini sono in corso.

