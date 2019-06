omicidio

Altro omicidio, a Carini un uomo uccide la moglie

Un uomo ha ucciso la moglie e ferito il figlio di 14 anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/06/2019 - 18:33:11 Letto 419 volte

Tragedia a Carini. Un uomo, Marco Ricci, ha ucciso la moglie, una commessa, Anna Maria Scala, e ferito il figlio di 14 anni. Secondo quanto ricostruito il marito si è poi barricato in un negozio. Il raptus omicida è avvenuto in corso Italia, di fronte la Banca Intesa.

L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri della stazione locale e dai vigili del fuoco, che sarebbero riusciti ad entrare nel negozio dove l'uomo si era chiuso. Il figlio è stato trasportato all'ospedale Cervello ma non sarebbe in pericolo di vita. E' attualmente sentito come testimone dei fatti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!