Amap, la partecipata in salute: in bilancio utile di oltre 1,6 milioni

Il sindaco Leoluca Orlando: ''Conferma della bontà di mantenere pubblico il servizio idrico''

19/06/2018

L’assemblea dei soci di AMAP, l'azienda che gestisce il servizio idrico nella città metropolitana di Palermo, ha approvato il bilancio societario 2017 che si chiude con un utile di esercizio pari ad 1,687 milioni di euro.

Per la presidentessa Maria Prestigiacomo, "questo bilancio evidenzia la solidità industriale della società ed i progressi concreti che abbiamo realizzato nel 2017". Prestigiacomo annuncia che AMAP è già pronta alle sfide che il futuro le riserva, e si rivolge al personale dell'azienda: "Ad esso rivolgo il mio più vivo ringraziamento per il crescente impegno con cui ha operato e continua ad operare".

Per il sindaco Leoluca Orlando, la cui amministrazione comunale è socio di maggioranza dell'azienda, "il risultato economico raggiunto dall'AMAP fa il paio con i risultati in termini di servizi offerti all'utenza. La conferma della bontà di una scelta strategica, quella della garanzia del servizio idrico come servizio pubblico gestito da un'azienda pubblica, che il Comune di Palermo ha condiviso e condivide con decine di altre amministrazioni del territorio".

L'ultimo mandato da sindaco di Leoluca Orlando è continuamente al centro di polemiche sulla gestione delle aziende partecipate, con le scelte di pianificazione economica e strategica nel mirino dell'opposizione capeggiata da Fabrizio Ferrandelli, che accusa il Comune dell'incapacità di adempiere ai doveri di socio di maggioranza. "I risultati raggiunti sono inoltre una ulteriore conferma di quanto siano state corrette sotto il profilo strategico anche le scelte industriali e sindacali degli anni scorsi - ribadisce il sindaco restituendo una velata replica alle accuse - dalla tutela dei lavoratori ex APS, agli investimenti produttivi sugli impianti, agli accordi per lo sviluppo con la Bance Europea per gli investimenti. Un percorso che speriamo di poter continuare a condividere da un lato con i comuni del territorio e dall'altro con i lavoratori dell'azienda".

