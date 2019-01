Amat, 38 nuovi bus a metano, Amella: ''Ma nessun incremento delle corse''

Domani, venerdì 18 gennaio, alle 10, presso il deposito Amat di via si terrà la conferenza stampa di presentazione dei 38 nuovi autobus a metano dell’azienda palermitana di trasporto pubblico.

All’iniziativa saranno presenti il sindaco Leoluca Orlando, il presidente della Regione Nello Musumeci e l’amministratore unico di Amat Michele Cimino.

Di seguito la nota del consigliere comunale di Palermo del Movimento 5 Stelle, Concetta Amella, su Amat:

“Già nello scorso mese di ottobre, il M5S aveva sollecitato il presidente dell’Amat, e dopo mesi di ritardi, finalmente i primi nuovi mezzi sono stati consegnati. Con i nuovi autobus, purtroppo, Amat però non aumenterà la frequenza delle corse, soprattutto di quelle che collegano le aree periferiche della città, dove si lamentano le maggiori carenze. Quelli attualmente in circolazione, vecchi di oltre 20 anni, sono soggetti a continui guasti, questo per colpa di una totale assenza di visione e programmazione. Occorre un piano industriale, un riassetto del personale, e un contenimento dei costi che Amat non è mai stata capace di portare avanti. Adesso speriamo che con i nuovi mezzi i cittadini palermitani possano subire meno disagi, ma speriamo anche che la videosorveglianza a bordo dei nuovi autobus sia efficiente e che non si riveli vana per colpa dei soliti vandali nemici di Palermo”.