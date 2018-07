Amat, Ferrandelli: ''Siamo davanti al disastro definitivo''

amat

“Siamo indignati che il nostro richiamo alle responsabilità nel corso di questi mesi non soltanto non sia stato ascoltato, ma perfino minimizzato". Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione a Palazzo delle Aquile.

"La nota giunta stamane all’Amat certifica una crisi strutturale difficilmente irreversibile. Infatti - precisa Ferrandelli - il settore delle società partecipate del comune diffida e mette in mora per € 18.694.109 l’Amat aggiungendo ai 6,4 mln di perdita dell’esercizio 2017 e alla vicenda ancora in ballo sui crediti e la perdita di 9 mln sul tram.

Il rischio fallimento è sempre più reale – aggiunge Ferrandelli -. Infatti queste somme sono state già erogate e la società per restituirle dovrebbe averne disponibilità tra la liquidità. Cosa che dalle nostre evidenze non c’è. La situazione è peggiore di quanto da noi denunciato. Il presidente di Amat si è dimesso, l’azienda è al centro di una spartizione politica e non di un dibattito circa il risanamento ed il sindaco favoleggia di altre linee del tram da realizzare. Per tali ragioni - conclude - ho chiesto la convocazione di un Consiglio urgente. Chiedo immediatamente l’amministrazione in aula ed un confronto aperto e chiaro sul futuro dell’azienda".

