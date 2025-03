Amat

Amat, Figuccia: ''Sembra diretta verso la privatizzazione per quanto riguarda i servizi più remunerativi''

''Tanti piccoli indizi fanno una prova, cioè quella che l'Amat sembrerebbe ormai diretta verso la privatizzazione, soprattutto per quanto riguarda i servizi più remunerativi'', afferma Sabrina Figuccia.

Pubblicata il: 17/09/2024

«E’ una delle regole auree della criminologia: tanti piccoli indizi fanno una prova, cioè quella che l’Amat sembrerebbe ormai diretta verso la privatizzazione, soprattutto per quanto riguarda i servizi più remunerativi». Lo afferma Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Comune di Palermo e presidente della terza Commissione consiliare.

«Il presidente Mistretta afferma con sicurezza che l’azienda avrebbe perso di incassare circa 100 mila euro durante l’estate perché tutti gli ausiliari del traffico sono stati dirottati verso le località balneari, Mondello in primis, lasciando sguarnite quasi del tutto le zone blu del resto della città. Il presidente dimentica, però, alcuni particolari: i probabili incassi, per la loro natura, non sono mai quantificabili, mentre le uscite sono certe e certificate, come quella per il personale, tutto ancora part-time, che però è spesso costretto a fare lavoro straordinario, che, come si sa, costa molto di più.

Inoltre, la Sicurtransport, i cui addetti, secondo Mistretta, avrebbero dovuto provvedere ad affiancare gli ausiliari, ha rinunciato spontaneamente a svolgere questo servizio di controllo nelle zone blu perché ritenuto antieconomico, probabilmente perché quello di verifica sui bus e tram, che aveva fatto impennare la vendita dei biglietti e, quindi, l’incasso per l’Amat, non era stato ritenuto soddisfacente dalla stessa Sicurtransport. Insomma, sorge il sospetto che, da un lato, l’azienda di vigilanza voglia giocare al rialzo per monetizzare al meglio i propri servizi, mentre all’Amat sembrerebbe prevalere la volontà di incrementare di parecchio il ricorso a soggetti privati, un disegno che chiaramente non piace ai dipendenti di via Roccazzo.

A questo proposito, domani, nel corso di un’audizione in Terza Commissione, ascolteremo i rappresentanti del sindacato Cub, l’unico che non ha ancora sospeso lo sciopero previsto per il prossimo 20 settembre».

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Figuccia

