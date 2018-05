incidente

Amat frena per evitare un pedone ma una passeggera cade e sbatte la testa

Tragedia sfiorata in via Libertà.

Pubblicata il: 25/05/2018

Tragedia sfiorata in via Libertà, all’altezza di via Arimondi. L’autista di un Amat ha frenato di colpo per evitare di investire un pedone, ma una passeggera che si trovava seduta in uno dei sedili è caduta per terra e ha battuto violentemente la testa.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale Villa Sofia. Le indagini per accertare le responsabilità verranno svolte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.

