Amat in crisi ma Orlando non si presenta in aula. M5S: ''Mozione di sfiducia''

I consiglieri pentastellati al Comune di Palermo annunciano le contromosse nei confronti di quelle che definiscono ''menzogne gravi'' da parte del sindaco

La crisi dell'Amat è ancora sul tavolo di discussione del Consiglio comunale della città di Palermo, e le polemiche anche. Dopo l'assenza del sindaco Leoluca Orlando in sede di discussione del problema, il Movimento 5 Stelle ha lasciato l'aula consiliare per protesta dopo l'annuncio del consigliere M5S Giulia Argiroffi: sarà proposta una mozione di sfiducia per il primo cittadino. I cinquestelle hanno anche esposto un cartello con la scritta “Orlando al capolinea... Del tram. Ri-mozione subito!”.

"Il Movimento 5 Stelle e tutta la minoranza avevano già chiesto ieri la presenza del sindaco Orlando, - si legge in un comunicato dei consiglieri Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo - invitato a rispondere in Aula sui gravi problemi di bilancio di Amat, dopo la nostra denuncia che ha messo in luce i rischi sulla partecipata. Il primo cittadino non si è degnato di presentarsi". Critiche anche al presidente del Consiglio comunale Totò Orlando che, dicono i Cinque Stelle, "con un sorriso, ha dichiarato di non poterlo chiamare perché non in possesso del numero di telefono".

Il Movimento Cinque Stelle chiede a tutto il Consiglio comunale di appoggiare la mozione di sfiducia che si accinge a presentare, e che con ogni probabilità potrebbe avere l'appoggio del capo dell'opposizione Fabrizio Ferrandelli con il suo gruppo I Coraggiosi, che hanno a cuore sia il tema Amat sia la vigilanza sull'operato del sindaco. "Le menzogne di Leoluca Orlando sono gravi - concludono Forello e gli altri pentastellati - lo sono nei contenuti e lo sono nella negazione di trasparenza e di rispetto nei confronti dei cittadini e di tutto il Consiglio comunale di Palermo".

