Amat, presentato ai sindacati il piano di risanamento

Cimino: ''Condivisione è la chiave per il rilancio''

L’amministratore Unico di Amat palermo spa, Michele Cimino ha Incontrato ieri i rappresentanti delle sette organizzazioni sindacali dell’azienda per discutere il piano di risanamento.

“Abbiamo voluto condividere il documento con i sindacati, prima che venga inviato al Comune. Nel Piano, inoltre, è inserito il report del fabbisogno di personale e il conseguente rilancio del lavoro. L’incontro - afferma Cimino - si è svolto in un clima di massima collaborazione con le organizzazioni sindacali”.

Cimino che stamattina si trovava a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, per partecipare alla cerimonia di intitolazione a Piersanti Mattarella del plesso della sezione staccata del liceo scientifico G.B. Odierna, ha invitato i giovani agrigentini, che si trasferiscono a Palermo per motivi di studio, ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale, anche i più innovativi e ecologici, come tram, car e bike sharing.

M5s: “Vertici rimodulino contratto servizio e diano spiegazioni su decurtazione capitale aziendale”

“La ridistribuzione degli incarichi in base alle effettive competenze del personale, la stabilizzazione del personale part-rime, un piano industriale realistico e un'oculata corresponsione dei premi ai dirigenti, sono alcuni dei punti fondamentali per il risanamento dell'Amat. È dunque indispensabile rimodulare il contratto di servizio e, da parte dei vertici della società partecipata, dare dettagliate e opportune spiegazioni riguardo alla decurtazione del capitale aziendale, dovuto al mancato raggiungimento dei chilometri, previsti dal contratto, e non riconosciuto dalla Corte dei Conti. L'amministratore unico dell'Amat, Michele Cimino, non può non fornire tempestive delucidazioni anche sulla scorta delle sollecitazioni arrivate dalle organizzazioni sindacali di categoria”. Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Palermo, Concetta Amalla.

