Amat: retromarcia, sarà riattivato il servizio navette gratuite per piazza Indipendenza

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/02/2019 - 17:28:45 Letto 343 volte

Risolto il problema finanziario, domani torneranno in servizio le navette Free Express e Centro storico.

L’assessore al Bilancio del Comune di Palermo, Antonio Gentile, ha comunicato all’azienda di trasporto pubblico locale che nel bilancio 2019 sono previsti stanziamenti per oltre un milione di euro, ancora non impegnati, che assicurano la copertura finanziaria del servizio di trasporto pubblico, gratuito per i cittadini. Risorse che, nello schema di bilancio 2019/2021 - scrivono dall’assessorato - potrebbero essere aumentate.

Pertanto, a partire da domani, l’Amat riattiverà gradualmente il servizio di navetta gratuita Express, che collega il nodo Basile con piazza Indipendenza, e riporterà a quattro le vetture per la navetta Free Centro storico (arancione), con itinerario all’interno della zona a traffico limitato (Ztl).

La dichiarazione del Presidente della VI commissione consiliare Ottavio Zacco

"Il blocco delle navette gratuite nel centro storico sarebbe stato un atto irresponsabile e bene ha fatto il Sindaco a dare immediatamente indicazione agli uffici perché fosse trovata una soluzione. La possibilità di muoversi con questi mezzi all'interno della ZTL rappresenta infatti uno strumento indispensabile sia per i cittadini che lavorano nell'area sia per coloro che vogliono raggiungere le attività commerciali che vi operano. Bene le limitazioni al traffico, se sono compensate da servizi pubblici adeguati a non danneggiare residenti e commercianti dell'area."

