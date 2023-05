Amat

Amat, Terrani: ''Fondamentale chiudere risoluzione del contenzioso Tosap per pianificare il futuro''

Il presidente Pasquale Terrani ritiene ''indispensabile pianificare una programmazione prospettica per garantire un futuro prossimo all'Amat e metterla nelle condizioni di offrire servizi efficienti ai cittadini''.

«La VII Commissione consiliare del Comune di Palermo ha incontrato il presidente e il direttore dell'Amat, il dottor Mistretta e l'ingegnere Caminiti. Tanti i temi affrontati: contenzioso "Tosap", organizzazione del lavoro, assunzioni, concorsi, linee tram, servizi, biglietto integrato, strisce blu, parco automezzi, ottimizzazione e potenziamento delle linee esistenti in prossimità della stagione estiva, piano industriale, contratto di servizio e regolamenti. Il presidente della VII Commissione Pasquale Terrani, insieme ai consiglieri Fabrizio Ferrandelli, Fabio Giambrone e Giuseppe Mancuso, dopo approfondita disamina delle tematiche affrontate, con la massima franchezza, ritengono che la partecipata Amat debba essere messa in condizione di poter offrire servizi efficienti alla città. Per questo è fondamentale la risoluzione del contenzioso "Tosap", al fine di avere una ampia visione e programmare un piano di risanamento. Il presidente Pasquale Terrani ritiene indispensabile pianificare una programmazione prospettica per garantire un futuro prossimo all'Amat e metterla nelle condizioni di offrire servizi efficienti ai cittadini».



Lo scrive in una nota stampa il consigliere comunale e presidente della VII Commissione consiliare Pasquale Terrani.

Fonte: Comune di Palermo

