Amazon sceglie Sanlorenzo Mercato come punto di ritiro: arriva Amazon Locker

Amazon arriva a Sanlorenzo Mercato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/04/2018 - 16:32:41 Letto 371 volte

Amazon arriva a Sanlorenzo Mercato. E lo fa con “Annarosa”: questo è infatti il nome del nuovo Amazon Locker collocato al Mercato, il punto di ritiro self service dove si possono far recapitare i propri acquisti una volta effettuato l’ordine online.

Durante il processo d'acquisto adesso si può dunque scegliere l’Amazon Locker di Sanlorenzo Mercato, verificare gli orari di apertura e di chiusura e scegliere la modalità di spedizione fra "Standard" o "1 giorno". La modalità di spedizione 1 giorno è gratuita per gli iscritti ad Amazon Prime. Una volta che l’ordine verrà consegnato all'Amazon Locker, l’utente riceve un'e-mail di notifica con le istruzioni e un codice univoco da utilizzare per il ritiro. Basterà quindi raggiungere l'Amazon Locker del Mercato, situato sotto il porticato esterno, seguire le istruzioni fornite sullo schermo e inserire il codice.

I pacchi consegnati all’Amazon Locker dovranno essere ritirati entro 3 giorni di calendario, altrimenti il pacco tornerà ad Amazon e verrà effettuato un rimborso totale in automatico. Possono essere spediti all’Amazon Locker solo gli ordini spediti da Amazon.it mentre per tutti gli altri ordini acquistati su Amazon ma venduti e spediti da terze parti l’opzione del punto di ritiro presso il locker non sarà disponibile. Attualmente gli Amazon Locker accettano pacchi di dimensioni fino a 42cm x 35cm x 32cm ed un peso massimo di 4.5kg.

