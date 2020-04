Incidente

Ambulanza perde il controllo e sfonda una vetrina a Palermo *VIDEO*

L'ambulanza ha sfondato la vetrina di Subdued che si trova all'incrocio con via Marchese di Villabianca.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/04/2020 - 22:51:16 Letto 931 volte

Incidente in via Duca della Verdura a Palermo. Un’ambulanza è finita dentro la vetrina di Subdued che si trova all’incrocio con via Marchese di Villabianca.

Lo scontro è avvenuto con un’auto. L’ambulanza era in soccorso. Pare che uno dei due mezzi non ha rispettato la precedenza.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i colleghi della squadra di soccorso del 118 per trasportato i sanitari in ospedale. Sono stati richiesti anche i rianimatori.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!