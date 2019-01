Amella: ''Sindaco troppo concentrato su tematiche internazionali per potersi occupare dei palermitani''

Di seguito la dichiarazione del capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Comune di Palermo, Concetta Amella, su rilievi Mef e Orlando:

"Della cattiva gestione del Comune di Palermo se ne sono accorti tutti, tranne il sindaco Leoluca Orlando. Probabilmente è troppo concentrato su tematiche internazionali per potersi occupare dei palermitani, ma questo non gli consente di mandare in malora la nostra città.

In un Paese normale qualsiasi sindaco alle prese con tutte queste gravi inadempienze rilevate dal Mef si sarebbe già dimesso, ma noi abbiamo la sfortuna di essere in balia di un sindaco del PD maestro nel nascondere i suoi molteplici errori sotto la spazzatura e nel distrarre le persone attaccando i Ministri e dando lezioni di buon governo, proprio lui che ha portato la città che amministra allo sfascio.

I primi 46 rilievi degli ispettori del Mef sulla gestione del Comune sono il frutto delle interrogazioni parlamentari del M5S fatte nel 2016 e di ben due esposti, uno alla Procura della Repubblica e uno all’Anac, e non lasciano dubbi sull’operato spregiudicato della giunta Orlando che il M5S dal primo giorno ha attaccato duramente e con tutte le proprie forze con la consapevolezza di essere l’unica vera opposizione in Consiglio comunale, sempre dalla parte dei cittadini".