Amianto abbandonato a Palermo, Movimento Cinque Stelle contro Orlando

I sette portavoce di circoscrizione pentastellati lamentano la mancata rimozione del materiale, Randazzo: ''A Palermo serve sindaco più concentrato''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/07/2018 - 15:39:41 Letto 647 volte

I sette portavoce di circoscrizione del Movimento 5 Stelle di Palermo Pasquale Tusa, Saverio Bruschetta, Mirko Dentici, Simona Di Gesù, Daniela Tumbarello, Giovanni Galioto e Alessandro Amore, hanno trasmesso una nota urgente al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, per chiedere la rimozione e lo smaltimento di amianto abbandonato sul territorio, attività che, rimproverano i consiglieri, si sarebbero dovute concretizzare da tempo.

“Chiediamo di intervenire per la sicurezza e la salute dei cittadini - spiegano i Cinque Stelle -. Necessario procedere con una ordinanza contingibile e urgente, dando priorità a quelle zone segnalate dai cittadini in prossimità di siti critici e sensibili come gli edifici scolastici". I pentastellati fanno anche riferimento a precisi obiettivi sensibili, come la scuola "Rosolino Pilo" di via Sebastiano La Franca o la "Antonio Ugo e Pio La Torre" in via Nina Siciliana. "Il problema è da tempo noto e coinvolge tutta la città - continuano - arrivando fino alla via Rocky Marciano allo Zen e via Oreste Arena, all’angolo di via Ammiraglio Persano. Al sindaco però sembra importare poco la salute dei palermitani”.

“Non è tollerabile che per situazioni del genere dovute alla scadenza del bando si debba attendere l’approvazione del bilancio preventivo mentre i servizi risultano sospesi - afferma il consigliere comunale del M5S Antonino Randazzo, membro della commissione igiene e sanità -. Da circa 4 mesi l’amianto continua a restare nelle strade. Palermo ha bisogno di un sindaco meno dedito a inaugurazioni, festeggiamenti e passerelle, e più concentrato a svolgere il delicatissimo compito di Autorità Sanitaria, attraverso cui il primo cittadino potrebbe agire e predisporre atti e ordinanze per intervenire tempestivamente in caso di emergenza igienico-sanitaria e salute pubblica”.

