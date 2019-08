crisi cmc

Anas-Cmc, trovata intesa per garantire imprese e cantieri

Varrica: ''Un plauso a imprese che stanno investendo nonostante difficoltà''.

01/08/2019

Ieri al tavolo istituzionale convocato dal Ministro Toninelli, in presenza della Presidenza del Consiglio, si è raggiunta un'intesa di massima tra CMC e Anas per la definizione del contenzioso tra le due parti. “L’intesa tra CMC e Anas era il presupposto che serviva per garantire la prosecuzione dei cantieri, la salvaguardia di tante imprese siciliane e continuità aziendale della stessa CMC”. Lo afferma in una nota Adriano Varrica, deputato del Movimento 5 Stelle che segue da tempo la questione siciliana.

“Gli sforzi che stiamo facendo in questi mesi, con riunioni pressoché settimanali, stanno pian piano portando i risultati sperati. C'è ancora tanto da fare ma insisteremo, passo dopo passo - conclude Varrica - Mi sento di sottolineare la grande cooperazione istituzionale del Ministro Toninelli e di ANAS, e voglio fare un plauso alle imprese del comitato dei creditori che stanno stringendo i denti e che stanno investendo su questi cantieri, consapevoli degli sforzi di tutti”.

