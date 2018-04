ance sicilia

Ance Sicilia: ''Segnalateci infrastrutture incompiute o situazioni di disagio''

Ance Sicilia invita tutti i cittadini a inviare segnalazioni, foto e video che denunciano situazioni di grave disagio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/04/2018 - 17:06:36 Letto 374 volte

Ance Sicilia invita “tutti i cittadini - ma anche enti locali, stakeholders e imprese - sono invitati a rispondere alla campagna lanciata da Ance nazionale per lo sblocco delle infrastrutture e a inviare all'indirizzo email info@sbloccacantieri.it segnalazioni, foto e video che denunciano situazioni di grave disagio e di danno allo sviluppo economico provocate dal mancato utilizzo di finanziamenti per l'avvio di cantieri o per il completamento di opere pubbliche".

Le segnalazioni "saranno inserite sul sito www.sbloccacantieri.it attivo già da oggi – prosegue la nota - e l'Ance inoltrerà alle istituzioni nazionali e regionali per sollecitare provvedimenti straordinari di semplificazione delle norme e delle procedure, atti a risolvere l'eccezionale emergenza in atto, quella di un "Paese da codice rosso".

