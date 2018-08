caso diciotti

Anche i migranti della Diciotti contro Salvini: ''Picchiati e torturati''. Si costituiranno parte civile

La procura di Palermo sta raccogliendo le testimonianze dei profughi sbarcati a Catania, mentre gli atti prodotti dalla procura di Agrigento sono in viaggio verso il capoluogo. In carcere i quattro scafisti partiti dalla Libia coi migranti

31/08/2018

Continuano le indagini sul caso della nave Diciotti, volte ad accertare le responsabilità penali di Matteo Salvini in merito alla vicenda dei migranti trattenuti sull'imbarcazione della Guardia Costiera per dieci giorni. La Procura di Palermo, al fine di raccogliere elementi sul trattamento ricevuto a bordo, sta raccogliendo le testimonianze dei migranti. Le persone sbarcate a Catania dopo l'estenuante viaggio hanno infatti espresso la volontà di costituirsi parte civile nel processo contro il ministro dell'Interno: sarebbero stati picchiati e torturati, come riferisce l'europarlamentare Eleonora Forenza, di Gue-Ngl, in visita all'hotspot di Messina che ospita 38 di loro.

Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, aveva già fatto richiesta espressa di conoscere i nomi di tutti i migranti sulla nave perché potessero essere ascoltati. Così, i primi 13 passeggeri scesi dalla Diciotti sono già stati chiamati a testimoniare, ma la lista è ancora lunga. Nel frattempo, gli atti finora prodotti dalla procura di Agrigento sono in viaggio per Palermo, dove anche la procura distrettuale del capoluogo avvierà la propria inchiesta e poi trasmetterà a sua volta il fascicolo al Tribunale dei ministri, con eventuali richieste aggiuntive allegate. Al momento Matteo Salvini e il capo gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi sarebbero accusati di sequestro di persona a scopo di coazione, arresto illegale, abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio.

In carcere e in attesa di processo invece i quattro scafisti che avevano organizzato il viaggio dalla Libia verso le coste maltesi, identificati dai profughi stessi. Attualmente detenuti a Messina, città in cui è scattato il fermo, sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di uomini e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e di violenza sessuale.

