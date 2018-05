Politica

Anche questa mattina Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontrano per discutere sul premier

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 18/05/2018 - 23:06:27 Letto 333 volte

Anche questa mattina Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontrano alla Camera per la questione del premier. Ma chi sarà il premier? Qual è l’identikit del futuro premier? “Sicuramente non sarò né io né Di Maio - afferma Matteo Salvini in diretta su Skytg24. - Stiamo trovando la persona più adatta a rappresentare questo governo. Una persona seria che firmerà il contratto, diventando il garante dell’attuazione del programma. Chiunque sia, sarà protagonista o magari è già protagonista, della stesura di questo programma”.

Anche Di Maio afferma: “Stiamo ragionando sul nome del premier. Ma stiamo già trovando la soluzione. Altro tempo non ne vogliamo portare via. Ma bisogna essere anche realisti poiché ci sono scelte che dipendono da noi e altre sulle quali non possiamo interferire”.

“E’importante attenersi alla disciplina di bilancio e, specialmente per l’Italia, continuare a ridurre il deficit e il debito - dice il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis al Parlamento Ue. - Stiamo discutendo con le autorità italiane la traiettoria dei conti. Anzi non ci aspettavamo una seduta lievemente positiva per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,29% a 23.801 punti. E anche i mercati azionari del Vecchio continente in leggero rialzo: Londra ha segnato un rialzo finale dello 0,7%, con Francoforte e Parigi che hanno chiuso in aumento dello 0,9%”.

La Bce naturalmente sta monitorando la situazione in Italia, ha detto il vice presidente uscente dell’Eurotower,Vitor Constancio, in un’intervista a Bloomberg Tv, sottolineando che “i rendimenti e lo spread sono stati contenuti fino a poco tempo fa ed ora c’è questo picco, bisogna vedere quale sarà l’evoluzione e tutto dipenderà, come sempre, dalle politiche che verranno attuate in Italia e negli altri Paesi Ue”.

