Ancora aggressioni ai danni di dipendenti dell’Asp.

12/04/2018

Ancora aggressioni ai danni di dipendenti dell’Asp. L’ultimo episodio arriva da Palermo, dove un addetto alla distribuzione dei pasti, in un reparto annesso al pronto soccorso dell'ospedale palermitano Vincenzo Cervello, è stato picchiato dal parente di un paziente e ha riportato la rottura di un timpano. Nel reparto di osservazione, c'erano 28 pazienti su 16 posti disponibili: 12 erano sulle barelle. Una situazione di sovraffollamento resa ancor più difficile dalla presenza di intere famiglie che assistono i ricoverati, in media 5 persone per ogni malato.

Al suo arrivo per la distribuzione dei pasti, nella serata di ieri, l'operatore ha invitato i parenti ad uscire. Al rinnovo dell'invito, poco tenuto in considerazione, un ricoverato ha detto all'operatore "tu già hai parlato troppo" e l'ha colpito causandogli la rottura del timpano.

Martedì scorso, invece, un dipendente dell’Asp di Agrigento è stato aggredito da un utente che ha fatto irruzione nella stanza dove era riunita la commissione che si occupa delle pratiche di invalidità civile, rivendicando il riconoscimento di una sua patologia da parte della commissione. L’impiegato ha riportato varie contusioni e una frattura al cranio ed è ricoverato al San Giovanni Di Dio. L’aggressore, che si era dileguato, si è poi recato in commissariato ed è stato denunciato.

