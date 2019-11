aggressioni

Ancora aggressioni nel centro storico di Palermo

Due nuove aggressioni senza motivo apparente nel centro storico di Palermo.

Ancora violenza. Ci sono due nuove aggressioni senza motivo apparente a Palermo. I casi si sono verificati in via Roma e via Ventura. Sarebbero due i giovani che hanno picchiato le vittime e un terzo avrebbe ripreso le scene con il cellulare. Gli investigatori, infatti, non confermano né smentiscono il fatto che le aggressioni sono opera della stessa banda e non hanno ancora certezze sulla presenza dei filmati, che inchioderebbero i criminali.

Il primo episodio in via Roma, in centro a Palermo. Secondo quanto riferito dal ragazzo vittima dell'aggressione alla polizia intervenuta sul posto, tre persone lo hanno circondato improvvisamente: in pochi secondi due si sono scagliate contro di lui, mentre la terza teneva uno smartphone tra le mani e riprendeva tutta la scena prima di allontanarsi velocemente.

Poco dopo, il secondo episodio con lo stesso copione in via Gioacchino Ventura. Un trentenne originario del Bangladesh stava camminando da solo quando è stato accerchiato e bloccato. Anche in questo caso due dei tre aggressori lo hanno preso a calci e pugni mentre il terzo immortalava il tutto con lo smartphone. Questa volta per la vittima si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno portato il ferito in ospedale.

La polizia ha avviato le indagini per fare luce su entrambi gli episodi e chiarire se ci sia un collegamento.

