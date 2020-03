coronavirus

Ancora arrivi dal nord in Sicilia, la rabbia di Musumeci

Centinaia di auto sbarcano dalla Calabria, molte persone non autorizzate. Musumeci: ''Non è possibile e non accetto che questo accada''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2020 - 09:06:39 Letto 448 volte

Notte particolarmente movimentata all'arrivo dei traghetti a Messina a causa delle centinaia di auto sbarcate in Sicilia. A lanciare l'allarme è stato nella tarda serata il governatore siciliano Nello Musumeci.

"Mi segnalano appena adesso che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate - ha detto Musumeci - Non è possibile e non accetto che questo accada. Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente. C'è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce. Pretendo che quell'ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza. Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello".

