Ancora cassonetti in fiamme, i sindacati dei pompieri: ''Potenziale stato d'emergenza''

Le condizioni ambientali di Palermo preoccupano i vigili del fuoco, che scrivono al comando provinciale: ''Previsioni non lasciano presagire nulla di buono''

Pubblicata il: 03/08/2018

Una situazione prevedibile, che il tempo avrebbe prima o poi messo in evidenza: ancora roghi di cassonetti a Palermo, con i sindacati dei vigili del fuoco a lanciare l'allarme su una condizione ambientale spinta ormai al limite della decenza.

Nelle ultime ore, i pompieri sono intervenuti al Villaggio Santa Rosalia, in via Carlo Bergamini nella zona di viale delle Scienze, in via Lanza di Scalea e non distante dal centro Conca d'Oro. "In questi ultimi giorni abbiamo constatato un numero alto di interventi per incendio rifiuti - scrive Davide Apprendi, segretario provinciale Confsal, in una nota inviata al comandante provinciale dei vigili del fuoco Giampiero Boscaino - Circa 170 dal 15 luglio ad oggi sono gli interventi che hanno visto impegnate le squadre del Comando provinciale su Palermo, soprattutto nella periferia cittadina (Borgo Nuovo, Cep, Michelangelo) e nel territorio di Bagheria".

Per Apprendi, la chiave di lettura delle estreme condizioni in cui versa Palermo nell'ambito dei rifiuti è semplice: "Basta fare un giro della città - continua nella nota - per comprendere quanto la raccolta dei rifiuti abbia subito notevoli ritardi ed i cumuli di spazzatura sono pressoché ovunque; le previsioni meteo con picchi di temperature veramente importanti non lasciano presagire nulla di buono". "Le chiediamo - concludono i sindacati rivolgendosi a Boscaino - di valutare la possibilità di attivarsi con la prefettura per comprendere se ci siano i presupposti per avviare tutte le iniziative appropriate compreso lo stato d'emergenza".

