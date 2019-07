incendi

Ancora fuoco a Palermo, incendi in città

Un rogo è divampato poche ore fa a Borgo Nuovo.

Pubblicata il: 11/07/2019

Ancora fiamme a Palermo. Un rogo è divampato poche ore fa a Borgo Nuovo, tra via Castellana, via Erice e via Spadafora. Quattro le squadre di vigili del fuoco impegnate per domare le fiamme, che stanno minacciando anche alcune case.

La situazione più grave in via Spadafora. Il rogo sarebbe partito da alcune sterpaglie andate a fuoco, ma in poco tempo si è sviluppato.

Una colonna di fumo nero ha sovrastato il quartiere. Paura tra i residenti. Nel corso delle operazioni di spegnimento sono stati messi in salvo alcuni cavalli che si trovavano in una stalla.

Un altro rogo è divampato sulla strada provinciale 1 per Bellolampo nella zona di via Poggio del Pineto. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco.

