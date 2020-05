Coronavirus

Ancora gravi le condizioni della donna incinta positiva al Covid-19

Ore critiche per la donna incinta del Bangladesh positiva al Coronavirus che si trova ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo.

Pubblicata il: 28/05/2020 - 09:31:16

Sono ore critiche per la donna incinta del Bangladesh positiva al Coronavirus che si trova ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo: attualmente è intubata e con la respirazione assistita. Da tre giorni si trova presso il nosocomio e i medici stanno tentando di tutto per salvare la vita a lei e al piccolo; la donna, infatti, è alla 28esima settimana di gravidanza e si spera che le due sacche di plasma autoimmune arrivate da Pavia possano far migliorare le condizioni della paziente.

Qualora lo stato di salute peggiori, si tenterà un parto cesareo d'urgenza ma al momento i medici temporeggiano monitorando costantemente la donna e permettendo al feto di crescere il più possibile.

