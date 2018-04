Rifiuti in fiamme

Ancora in fiamme i cassonetti, emergenza rifiuti a Palermo

Ritardi nella raccolta e incendi ai cassonetti della spazzatura da parte di vandali...

09/04/2018

E’ di nuovo emergenza a Palermo a causa di un guasto nell’impianto Tmb (il tritovagliatore che tratta i rifiuti) nella discarica di Bellolampo. Un inconveniente che sta provocando ritardi nella raccolta e incendi ai cassonetti della spazzatura da parte di vandali.

E’ stata lunga notte di lavoro anche ieri per i vigili del fuoco, intervenuti in diverse zone della città per domare le fiamme appiccate soprattutto nelle zone periferiche. Almeno una dozzina i roghi tra Cruillas, Tommaso Natale, Villaggio Santa Rosalia, Falsomiele, Zisa e Zen.

