protesta lavoratori

Ancora in piazza i lavoratori del gruppo Fortè

Sono scesi in piazza a Palermo gli oltre 500 dipendenti del gruppo della grande distribuzione Fortè.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/01/2020 - 16:38:46 Letto 335 volte

Sono scesi in piazza a Palermo gli oltre 500 dipendenti del gruppo della grande distribuzione Fortè. Una marcia per il lavoro con partenza da corso Tukory 254 ed arrivo davanti palazzo D'Orleans sede della presidenza della Regione siciliana.

Il corteo è stato organizzato per difendere i posti di lavoro a rischio a causa della crisi del gruppo.

I sindacati chiedono un intervento della Regione affinchè venga istituito un tavolo di crisi sulla grande distribuzione. L'obiettivo è ottenere dal governo aiuti per il settore della grande distribuzione in grave crisi in tutta la Sicilia.

I sindacati sottolineano che nonostante le difficoltà, i lavoratori sono rimasti in servizio mantenendo aperti i punti vendita.

In tarda mattina una delegazione di otto lavoratori del gruppo è stata ricevuta a Palazzo Orleans. Davanti alla Presidenza della Regione si è svolta una manifestazione con i dipendenti che chiedono aiuto al governo: "Da sette mesi siamo senza stipendi - dicono i lavoratori - La nostra azienda è stata usato come un bancomat dal Calcio Catania e ci sono 500 famiglie in emergenza".

Il Tribunale di Catania, intanto, ha ammesso all’amministrazione straordinaria per i grandi gruppi industriali in crisi la Meridi, azienda di Nino Pulvirenti che controlla i 90 punti vendita dei supermercati Forté in Sicilia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!