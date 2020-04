Incendio

Ancora incendi a San Martino delle Scale

Ennesimo incendio a San Martino stanotte in una zona del Villaggio Montano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2020 - 10:13:57 Letto 341 volte

Ennesimo incendio a San Martino, la frazione montana di Monreale. Un vasto fronte di fuoco si è sviluppato rapidamente, sospinto anche dal vento, stanotte in una zona del Villaggio Montano. Sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco che sono al lavoro anche oggi a guardia delle abitazioni e stanno tentando di spegnere l’incendio. Operazioni rese difficili dalla particolare conformazione del terreno. Ancora ignote le cause dell’incendio. Sul posto l’assessore comunale Luigi D’Eliseo e il consigliere comunale Flavio Pillitteri che hanno informato il sindaco Alberto Arcidiacono della situazione. Sta intervenendo un mezzo aereo per spegnere il fuoco nelle zone irraggiungibili dagli uomini a terra.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!