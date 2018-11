Ancora mafia e scommesse, ecco dove c'è stato il nuovo blitz

mafia e scommesse

Ancora mafia e scommesse, ecco dove c'č stato il nuovo blitz

Nuovi indagati nell'ambito della maxi operazione che ha svelato i rapporti tra mafia e scommesse on line eseguita cinque giorni fa in diverse regioni d'Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/11/2018 - 11:07:24 Letto 371 volte

Nuovi indagati nell'ambito della maxi operazione che ha svelato i rapporti tra mafia e scommesse on line eseguita cinque giorni fa in diverse regioni d'Italia.

La squadra mobile di Catania ha eseguito un'ordinanza cautelare, emessa dal Gip su richiesta della Procura distrettuale, per altre 23 persone. Per 13 indagati, invece, è stato convalidato il fermo dopo il blitz della scorsa settimana.

Durante l'operazione sono state sequestrate 20 agenzie di scommesse nelle province di Catania, Siracusa, Caltanissetta e Ragusa.

I destinatari del provvedimento sono indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione per delinquere, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, riciclaggio, l'intestazione fittizia di beni. Contestata anche la truffa allo Stato con l'aggravante di avere favorito la mafia.

Le indagini della Squadra Mobile di Catania e dal Servizio centrale operativo di Roma hanno fatto emergere una consolidata organizzazione criminale che, sotto l'egida del clan catanese Cappello-Bonaccorsi, era dedita alla gestione di numerose agenzie di scommesse presenti sull'intero territorio siciliano e la progressiva e pervasiva infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line.

Ti potrebbe interessare? Il controllo della mafia sulle scommesse on line, 68 arresti

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!