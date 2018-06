cellulare alla guida

Ancora multe a raffica per l'uso del cellulare alla guida: le sanzioni e le zone colpite

Continua l'operazione di contrasto alla prima causa nazionale di incidenti, da parte della polizia municipale. Gli agenti operano da ''insospettabili''

Continua l’operazione della polizia municipale di contrasto all’uso del telefonino alla guida. Il modus operandi degli agenti del nucleo autovelox è ormai consolidato: "falchi" in abiti civili e a bordo di moto civetta hanno sorpreso, solo nell'ultima settimana, 34 conducenti che utilizzavano il cellulare mentre guidavano l'auto.

I controlli sono stati effettuati in diverse zone della città: via Notarbatolo, via Ausonia, via Ruggero Settimo, viale Strasburgo, viale Michelangelo, viale Croce Rossa, via De Gasperi, via Montepellegrino, via Sampolo, piazza Leoni, via Restivo.

Per ciascun contravventore è scattata la sanzione di 161 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente, come previsto dal codice della strada. Ammontano così a 128 le sanzioni dall’avvio del potenziamento dei servizi predisposti dal Comandante Gabriele Marchese sull’uso del telefonino alla guida, prima causa di incidenti stradali a livello nazionale. I controlli proseguiranno in tutte le zone della città.

La guerra dichiarata all'uso improprio del cellulare, insieme all'intensificazione dei controlli nelle zone costiere come Mondello e l'Arenella grazie allo "Street Control", sta rendendo sempre più concreta a Palermo la sensibilizzazione (anche "forzata") al rispetto del codice della strada.

