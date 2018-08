maltempo

Ancora pioggia e disagi, allagamenti nelle periferie di Palermo

Ancora pioggia, ancora disagi. L'ennesimo acquazzone e scoppiano i consueti disagi a Palermo...

Ancora pioggia, ancora disagi. L’ennesimo acquazzone e scoppiano i consueti disagi a Palermo soprattutto nelle periferie e nelle borgate. A Baida, l’intera borgata è piombata nel caos. In pochi minuti di pioggia, i passaggi pedonali si sono completamente allagati e l’acqua in alcuni tratti del centro abitato raggiunge i dieci centimetri. La situazione più drammatica al civico 16 di via Alla Falconara, la strada principale. A Sferracavallo, un torrente d’acqua si è riversato sulla piazza principale, piazza Marina e i ristoratori hanno dovuto ritirare i tavolini preparati per accogliere i tanti clienti, soprattutto turisti a pranzo. A Tommaso Natale un negoziante ha lanciato il suo sos perché gli si è allagato il negozio. I vigili del fuoco stanno rispondendo a decine di segnalazioni da parte di cittadini. A Borgo Nuovo, molte strade sono allagate e i vigili del fuoco sono intervenuti a tirare fuori alcuni automobilisti rimasti imprigionati nelle auto perché l’acqua ha creato dei veri e propri laghi. In tilt anche alcune strade di Carini e anche qui i vigili sono dovuti intervenire per soccorrere alcune auto impantanate. E poi disagi anche a Ciaculli, Brancaccio e via Villagrazia. Per la giornata di domani, un lieve miglioramento: sono previste precipitazioni "sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi generalmente moderati”.

