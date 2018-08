aggressione razziale

Ancora razzismo nel palermitano, aggrediti alcuni migranti

Le vittime, minorenni, sarebbero state spintonate, minacciate di morte e insultate alla fermata del pulmino che le portava alla comunità. Possibile presenza di extracomunitari tra gli aggressori

Ancora razzismo. Alcuni immigrati, minorenni, sono stati aggrediti la notte scorsa nei pressi della spiaggia di Ciammarita, a Trappeto, in provincia di Palermo, mentre si trovavano alla fermata dell'autobus.

Alcuni giovani di Partinico, paese vicino a Trappeto, li avrebbero avvicinati, insultati e poi picchiati. Alcuni testimoni avrebbero raccontato che nel gruppo di aggressori c'erano anche extracomunitari. Una versione, quest'ultima, al vaglio degli investigatori che hanno convocato i quattro minorenni in caserma.

I quattro minori, secondo una prima ricostruzione, intorno alle due di notte, attendevano il pulmino che li avrebbe riportati alla comunità dove alloggiano. Il gruppo di aggressori li avrebbe minacciati di morte, insultati e spintonati.

