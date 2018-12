emergenza rifiuti

Ancora rifiuti a Palermo, città invasa

Non si riescono ancora a smaltire i cumuli di spazzatura nelle strade di Palermo. La città è invasa dai rifiuti..

Non si riescono ancora a smaltire i cumuli di spazzatura nelle strade di Palermo. La città è invasa dai rifiuti e tra ieri sera e la notte appena trascorsa i vigili del fuoco del comando provinciale hanno spento una decina di roghi.

In serata cassonetti e cumuli d'immondizia in fiamme in via Vincenzo Barone nel quartiere Montegrappa. Altre squadre di vigili del fuco sono intervenute dopo la mezzanotte in via Palmerino.

Altri roghi sono stati spenti in via Anapo, nel quartiere Altarello, ma anche alla Zisa, in via Silvio Pellico; a Borgo Nuovo, in via Pantalica.

Per la terza notte consecutiva, incendiati cumuli di spazzatura a Bonagia, in via Guido Rossa. In via Imera sono stati dati alle fiamme diversi sacchetti di spazzatura per strada.

