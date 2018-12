emergenza rifiuti

Ancora roghi di rifiuti a Palermo *VIDEO*

Le ruspe sono a lavoro per rimuovere le montagne di rifiuti che si erano accumulate a Palermo durante questi giorni, ma nella notte i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare una decina di interventi per spegnere dei roghi d'immondizia.

Emergenza senza fine. Le ruspe sono a lavoro per rimuovere le montagne di rifiuti che si erano accumulate a Palermo durante questi giorni, ma nella notte i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare una decina di interventi per spegnere dei roghi d'immondizia.

Una cosa che già si era verificata nei giorni scorsi e che colpisce soprattutto le periferie, da Brancaccio e via Messina Marine allo Zen. I pompieri sono entrati in azione in vie Messina Marine, via Guadagna, via Jung, via Dedodato, via Belmonte Chiavelli, via Pf3, via Aloi, via Cartagine, via Di Vittorio, via Girardengo.

La scorsa notte roghi in via Vincenzo Barone nel quartiere Montegrappa. Altre squadre di vigili del fuoco sono intervenute dopo la mezzanotte in via Palmerino, incendiati cumuli di spazzatura a Bonagia, in via Guido Rossa.

In via Imera sono stati dati alle fiamme diversi sacchetti di spazzatura per strada. Nelle prime ore della mattina, altri roghi sono stati spenti in via Del Vespro, nella zona Oreto-Stazione.

