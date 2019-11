incidente stradale

Ancora sangue sulle strade di Palermo, muore un 43enne

Un uomo di 43 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo scooter.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/11/2019 - 09:19:39 Letto 442 volte

Tragedia a Palermo nella notte. Un uomo di 43 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo scooter, intorno all’1, in via Martin Luther King, a pochi passi dalla Fiera del Mediterraneo.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini della polizia stradale, che stanno indagando sull'incidente, il centauro stava procedendo verso via Bonanno quando, per cause ancora da verificare, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi per terra. Inutili i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!