Ancora sangue sulle strade siciliane, muore il direttore del catering di Natale Giunta

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/04/2019 - 12:18:58 Letto 518 volte

Tragedia a Marinella di Selinunte la scorsa notte. Un uomo di 38 anni, Emanuele Conti, è morto in un incidente stradale avvenuto in via Cavallaro. L'uomo, originario del Lazio, lavorava in una struttura turistica nel territorio ed era anche il direttore del catering, food e beverage dello chef Natale Giunta, che ha salutato l'amico con un post su Facebook dove si dice "sconvolto da una perdita così terribile. Se n'è andato una amico, un fratello, una persona leale".

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Castelvetrano, l'incidente è avvenuto tra due mezzi, in via Cavallaro, dove è avvenuto lo scontro tra un'auto e una moto. Conti era in sella ad uno scooter, mentre alla guida dell’auto, c'era un ragazzo di 22 anni, un giovane di Castelvetrano. Il trentottenne è stato trasportato dagli uomini del 118 all'ospedale di Castelvetrano, dove è poi deceduto. Indagini in corso da parte dei militari, che hanno effettuato sul ventiduenne, come prassi in questi casi, anche l'alcol test e un esame per controllare se avesse assunto delle sostanze stupefacenti.

