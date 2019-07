incidenti stradali

Ancora sangue sulle strade siciliane, un altro morto

Un giovane di 26 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/07/2019 - 16:10:55 Letto 368 volte

Ancora una morte sulle strade siciliane. Un giovane di 26 anni Marcolino D’Angeli è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 3 in via San Sebastiano, a Siracusa. Un'altra tragedia sulle strade che va ad aggiungersi alle altre 5 che hanno avuto per sfortunati protagonisti altrettanti siciliani negli ultimi due giorni.

Il ventiseienne, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale, era in sella ad uno scooter quando per cause da accertare si è scontrato con una macchina, una Toyota Yaris.

Quando sono giunti i soccorritori, il giovane era ancora vivo ma subito dopo è deceduto. È ricoverata in gravi condizioni la passeggera che si trovava insieme al ragazzo in sella allo scooter. D'Angeli lascia due piccoli figli.

Sui social sono comparsi messaggi per il giovane. "Marcolino D'angeli tornare a casa dopo una nottata di lavoro è sentire che non ci sei più e una cosa che non si può descrivere assolutamente la vita e stata troppo crudele con te ti ha portato via troppo presto così giovane lasciando due splendidi angioletti non dovevi lasciarci fra non dovevi....R.i.p fratello la piazza non ti scorderà mai,canta da lassù e veglia sulla tua famiglia arrivederci liune", scrive un amico.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!