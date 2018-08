incidenti

Ancora sangue sulle strade siciliane, una donna perde la vita

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/08/2018 - 10:08:49 Letto 639 volte

È stato un sabato di sangue ieri nelle strade siciliane. Due incidenti gravi, di cui uno mortale e precisamente all’altezza di Misilmeri. Due mezzi - un pick up e un'auto - si sono scontrati frontalmente sulla Palermo-Agrigento. Nell'impatto ha perso la vita una donna di 86 anni, originaria di Montemaggiore Belsito. Cinque persone sono rimaste ferite. Sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto gli operai dell'Anas e i vigili del fuoco.

Un altro incidente, con quattro feriti, si è verificato poche ore prima lungo l'autostrada A29, all'altezza di Carini. In questo caso a scontrarsi, per cause in via di accertamento, sono stati un Fiorino e una Fiat Punto.

In questo ultimo impatto per fortuna nessuno ha perso la vita.

