Ancora sciopero della fame per i lavoratori della Formazione *VIDEO*

Sit-in costante di fronte a Palazzo d'Orleans per incontrare Nello Musumeci e chiarire il futuro professionale di tanti lavoratori

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2018 - 14:59:50 Letto 397 volte

Proseguono lo sciopero della fame e il presidio perenne, davanti a Palazzo d’Orleans, di un ramo dei lavoratori della Formazione professionale.

Un sit-in costante di fronte al palazzo della Regione per chiedere un incontro col governatore Nello Musumeci e soprattutto per fare chiarezza sul futuro professionale dei tanti lavoratori.

“Proseguiamo con lo sciopero della fame – dice Alessandra Canto – il presidente ci vede ma è come se non ci fossimo. Staremo qui giorno e notte e non ce ne andremo fino a quando non ci sarà una soluzione alla nostra problematica”.





