Ancora scontro sulla legge ''antimassoneria'', Fava: ''Deputati non al di sopra della legge''

''Le leggi si applicano e si rispettano, soprattutto da parte di chi ha la responsabilitą d'essere egli stesso legislatore''. Lo afferma Claudio Fava, promotore della legge che impone l'obbligo di dichiarazione sulla appartenenza a logge massoniche.

Pubblicata il: 16/11/2018

"Le leggi si applicano e si rispettano, soprattutto da parte di chi ha la responsabilità d'essere egli stesso legislatore. Se si ritiene che una legge violi le garanzie costituzionali, si può impugnare davanti alla Consulta nei modi e nelle forme previste dalla legge, ma a nessuno è concesso di sostituirsi alla Corte Costituzionale e decidere per proprio conto quali leggi meritano di essere rispettate."

Lo afferma Claudio Fava, presidente della Commissione Antimafia regionale e promotore della legge regionale che impone l'obbligo di dichiarazione sulla appartenenza a logge massoniche per i deputati regionali.

"Nessuno è al di sopra della legge e se gli onorevoli Lo Curto e Catalfamo non intendono dichiarare per altri motivi o per altri imbarazzi - conclude Fava - che lo dicano in modo chiaro".

