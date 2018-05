Maltempo

Ancora temporali e forti venti in tutta Italia, nei prossimi giorni interessata anche la Sicilia

Tempo instabile previsto al sud nella zona fra Calabria e Sicilia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/05/2018 - 10:31:06 Letto 362 volte

Nuove perturbazioni in tutta Italia e valutata allerta gialla già da ieri in molte zone del Paese. La protezione civile segnala l'arrivo di una nuova ondata di maltempo che si abbatterà anche sulla Sicilia nei prossimi giorni. Tempo instabile previsto al sud nella zona fra Calabria e Sicilia, con venti deboli e temperature in rialzo; la situazione di instabilità si protrarrà anche nei prossimi giorni, pur interessando maggiormente le regioni settentrionali con temporali e forti venti.

Valutate già ieri sera le possibilità di allerta gialla nei territori a rischio idrogeologico di Piemonte, Lombardia e Toscana, sull'Umbria, sui bacini di Aniene, Liri, Medio Tevere e sull'Appennino di Rieti nel Lazio, sull'Abruzzo, su gran parte del Molise e della Basilicata, sull'area centrale Bradanica, sul Basso Ofanto e sul sub-Appennino Dauno in Puglia, e su tutto il territorio della Sardegna.

