picchiato

Ancora tensione a Partinico, un ragazzino picchiato da un gruppo di migranti: ecco il video dopo l'aggressione *VIDEO*

Secondo una prima ricostruzione il ragazzino avrebbe tentato di rubare la bici ad uno dei migranti del centro di accoglienza...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/08/2018 - 21:38:35 Letto 1547 volte

Un ragazzino di 9 anni questo pomeriggio è stato picchiato a Partinico (Pa) da un gruppo di migranti. Secondo una prima ricostruzione il ragazzino avrebbe tentato di rubare la bici ad uno dei migranti del centro di accoglienza. Il giovane ha chiamato rinforzi e avrebbe picchiato insieme ai compagni del centro il minore. L'aggressione è avvenuta in via della Croci non distante dal centro che si trova in via dell'Avvenire nel centro storico. Il gruppo di migranti avrebbe picchiato il ragazzino nei pressi di un'abitazione dove vive una donna incinta di quattro mesi che si è sentita male ed è stata portata in ospedale a Partinico dai sanitari del 118. La donna dopo le visite è stata dimessa.

"Sono stati attimi molto pesanti - racconta un testimone - Qualcuno è intervenuto in soccorso del ragazzino che è riuscito a liberarsi e fuggire via. Non appena hanno sentito le gazzelle dei carabinieri il gruppo di immigrati è fuggito".

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno cercando delle immagini che avrebbero immortalato la rissa. Sono in corso le ricerche del ragazzino minorenne e degli aggressori anche loro minorenni.





Ecco il video dopo l’aggressione.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!