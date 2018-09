incidente mortale

Ancora un incidente mortale a Palermo, perde la vita un motociclista

Altro sangue sulle strade di Palermo, un giovane motociclista ha perso la vita in viale Strasburgo, ieri sera intorno alle 22.30.

Altro sangue sulle strade di Palermo, un giovane motociclista, Francesco Garofoli, ha perso la vita in viale Strasburgo, ieri sera intorno alle 22.30.

Secondo quanto ricostruito, Garofoli, 36 anni, era in sella alla sua Kawasaki, e mentre percorreva il viale Strasburgo si è scontrato con una Mini Cooper, all'altezza del cinema Metropolitan, in viale Strasburgo, mentre era diretto verso via Lanza di Scalea. L'impatto è stato mortale.

L’uomo è stato sbalzato a terra ed è morto praticamente sul colpo. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non c’era più nulla da fare. In viale Strasburgo sono arrivati il medico legale e gli uomini dell’infortunistica della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica, sul posto anche i Carabinieri.

